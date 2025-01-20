Кудерметова уступила Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала Australian Open уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 27-летней россиянки 2 реализованных брейк-пойнта из 3 и ни одного эйса. В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Четвертый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28) — 4:6, 1:6