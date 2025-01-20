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Сегодня, 05:11

Кудерметова уступила Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала Australian Open уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 27-летней россиянки 2 реализованных брейк-пойнта из 3 и ни одного эйса.

В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28) — 4:6, 1:6

5
Australian Open
Вероника Кудерметова
Элина Свитолина
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