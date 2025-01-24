Веснина назвала огромным потенциал Андреевой и Шнайдер в парном разряде

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала поражение Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в полуфинале парного разряда Australian Open.

В пятницу российские теннисистки уступили Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд со счетом 7:6, 4:6, 3:6.

«Конечно, мы все желали Диане и Мирре победы, у них потрясающий дуэт. Не перестаю любоваться тем, как они играют. Но им в полуфинале достались очень непростые соперницы. Достаточно сказать, что Синякова — самая титулованная теннисистка в парном разряде прямо сейчас, а Таунсенд добавляет неудобства тем, что левша. Сама играла с леворукими партнершами, это дает большое преимущество.

Матч вышел трехсетовый, равный, но в конце как раз сказался опыт и хладнокровие соперниц, которые перекрыли талант Мирры и Дианы. Ничего страшного, это только начало. Конечно, девчонки будут фокусироваться на одиночных соревнованиях, но если там не будет получаться, всегда хорошо «иметь в кармане» надежную напарницу, с которой можно удачно выступить в парах. Эмоции от побед на ТБШ ни с чем не сравнятся, даже если речь о парном разряде. Потенциал у Мирры и Дианы огромный», — сказала Веснина «ВсеПроСпорт».