Веснина о победе Рублева в четвертом круге Уимблдона: «Андрей показал потрясающую игру»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Андрея Рублева над казахстанцем Александром Бубликом (7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4) в четвертом круге Уимблдона-2023.

«Александр и Андрей провели очень хороший равный матч. Андрей вел 2:0 по сетам, потом ему немного не повезло на тай-брейках. Но надо отдать должное Александру Бублику, который потрясающе отыграл эти тай-брейки. Подача у него сегодня работала очень хорошо. Андрей показал потрясающую игру. Его падение заслуживает отдельного внимания. Это было потрясающе», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).