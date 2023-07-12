Веснина объяснила, почему Медведев сыграл пять сетов в четвертьфинале Уимблдона против 43-й ракетки мира

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» победу Даниила Медведева над Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1).

«У Дани был очень непростой матч. Несмотря на то, что на бумаге Кристофер Юбэнкс выглядел не так опасно, он набрал очень хорошую форму на Уимблдоне. Он был на кураже, а против такого соперника тяжело играть, плюс у него очень хорошая подача, играл в рваном ритме. Думаю, Даниил после первого сета успокоился и ему казалось, что так дальше будет продолжаться. Но Юбэнкс просто феерил. Даня молодец, что не завелся, спокойно играл и ждал момент, чтобы перевернуть игру, что он и сделал в четвертом сете, великолепно выиграв тай-брейк. В пятом сете он просто не оставил ему шансов», — сказала Веснина «СЭ».

В полуфинале Уимблдона Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.