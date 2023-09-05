Веснина объяснила поражение Касаткиной от Соболенко на US Open: «Арина просто снесла Дашу с корта»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение россиянки Дарьи Касаткиной от белоруски Арины Соболенко (1:6, 3:6) в 1/8 финала US Open-2023.

«Соболенко сейчас очень сильна. У Даши в принципе было не очень много шансов, потому что ее стиль заточен больше на ошибки соперниц, а у Арины очень мощный теннис, хорошая первая подача. В этом матче все зависело от игры Соболенко, как она будет чувствовать себя на задней линии.

Арина просто не дала никаких шансов Касаткиной, она ее, можно сказать, снесла с корта. Соболенко превосходила Дашу по всем аспектам игры, и той было очень сложно что-либо противопоставить. Во втором сете Касаткина попыталась нащупать слабые места в игре соперницы, но по итогу ей не хватило мощи», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В четвертьфинале US Open Соболенко сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Благодаря вылету польской теннисистки Иги Свентек в 1/8 финала турнира Соболенко впервые в карьере выйдет на первое место в рейтинге WTA и станет первой ракеткой мира.