Веснина: «Андреевой не хватило силенок, но Мирра показала классный теннис и борьбу»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянки Мирры Андреевой от американки Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мирре не хватило силенок, Кори Гауфф помощнее и опытнее. Но для Андреевой сыграть в третьем круге на «Ролан Гаррос» с игроком из десятки — невероятный опыт. Ей нужно брать только положительное из этого турнира. Мирра показала классный теннис, борьбу и самое серьезное сопротивление. Андреева делает первые профессиональные шаги в таком турнире», — цитирует Веснину Sport24.

16-летняя Андреева впервые принимала участие в основной сетке турнира «Большого шлема» на взрослом уровне. На юниорском Открытом чемпионате Австралии-2023 россиянка дошла до финальной стадии.

«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня.