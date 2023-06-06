Сегодня, 14:57
Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала корреспонденту «СЭ» количество полученных британских виз российскими теннисистами для участия в Уимблдоне.
На данный момент только 15% российских спортсменов получили визы.
«Грустно. Получается Уимблдон нас допустил, а Великобритания не допустила. Виза в Англию всегда занимала некоторое время. Мы всегда подавали документы еще в марте. Я думаю, что они все подали вовремя. Но видите, мяч на стороне Великобритании. Они по какому-то принципу отбирают кого допустить, а кого нет. Подленько получается. Уимблдон допустил, но визы вы не получите», — сказала Веснина «СЭ».
В конце марта английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.