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Сегодня, 14:57

Веснина — о количество виз у россиян для Уимблдона: «Подленько получается»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Теннисистка Елена Веснина.
Елена Веснина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала корреспонденту «СЭ» количество полученных британских виз российскими теннисистами для участия в Уимблдоне.

На данный момент только 15% российских спортсменов получили визы.

«Грустно. Получается Уимблдон нас допустил, а Великобритания не допустила. Виза в Англию всегда занимала некоторое время. Мы всегда подавали документы еще в марте. Я думаю, что они все подали вовремя. Но видите, мяч на стороне Великобритании. Они по какому-то принципу отбирают кого допустить, а кого нет. Подленько получается. Уимблдон допустил, но визы вы не получите», — сказала Веснина «СЭ».

В конце марта английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.

Теннис
Wimbledon
Елена Веснина
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