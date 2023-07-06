Веснина о Рублеве: «Надеюсь, что Андрей получит уверенность, которая нужна на турнирах «Большого шлема»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» победу Андрея Рублева над Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона (6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5.).

«Соотечественникам всегда непросто играть друг против друга. Андрей, конечно, был фаворитом в этом матче. Но это для него была непростая встреча. Хорошая игра, хорошая борьба. Надеюсь, что Андрей получит уверенность, которая нужна на турнирах «Большого шлема», и продолжит набирать форму от матча к матчу», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также олимпийская чемпионка поделилась мнением о потенциальном сопернике Рублева в третьем круге турнира, бельгийце Давиде Гоффене.

«Гоффен пару лет назад был одним из ведущих теннисистов. Он находился в десятке лучших ракеток мира. Сейчас, конечно, Давид подрастерял ту форму. Но он по-прежнему опасный и опытный соперник, который возвращается после череды травм. Он может показать на турнире «Большого шлема» вдохновляющий теннис. Нужно быть готовым, нужно настраиваться самым серьезным образом. Я уверена, что Андрей так и сделает, и победит», — добавила Веснина.

Рублев в следующем круге встретится с сильнейшим в поединке между Давидом Гоффеном (Бельгия) и Томасом Барриос-Верой (Чили).