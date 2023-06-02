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Веснина — о поражении Рублева: «Я очень опасалась его матча против Сонего. Лоренцо — «крепкий орешек»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Андрея Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Обидное поражение Рублева. Хотя я очень опасалась матча против Сонего. Назвала бы его «крепкий орешек». Непростой соперник, который может показать классный теннис, обыграть любого и далеко пойти по сетке. Жалко, что Андрей не использовал свое преимущество в два сета, где-то поспешил и совершил невынужденные ошибки», — цитирует Веснину Sport24.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Рублев уступил итальянцу Лоренцо Сонего (7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-02-vesnina-ya-ochen-opasalas-matcha-rubleva-protiv-sonego-lorentso-krepkiy-oreshek
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