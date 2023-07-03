Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:24

Веснина — о матче россиян во втором круге Уимблдона: «Хочется, чтобы побеждал каждый»

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матчей между российскими теннисистами на Уимблдоне.

«Смотреть матчи между российскими теннисистами в международных турнирах интересно, — сказала Веснина «СЭ». — Но очень сложно выбирать, за кого болеть. Хочется, чтобы побеждал каждый. И обидно, когда кто-то из них проигрывает. С другой стороны, кто-то точно выйдет в третий круг. Жаль, что они встречаются на такой ранней стадии. Желательно, чтобы это было попозже. Хотя бы в полуфинале (смеется)

В первом круге Уимблдона Аслан Карацев обыграл француза Люку ван Аша (6:7 (4:7); 6:4; 6:2; 6:4). На следующей стадии турнира Карацев встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/5/
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Елена Веснина
0
Читайте также
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Джокович обыграл Качина и вышел во второй круг Уимблдона
Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в мужском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде
Веснина считает, что Рублев смог прочувствовать ритм игры на Уимблдоне в первом круге
Карацев вышел во второй круг Уимблдона и сыграет с Рублевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина считает, что Рублев смог прочувствовать ритм игры на Уимблдоне в первом круге

Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде