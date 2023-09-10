Веснина о Звонаревой в финале US Open в 39 лет: «Потрясающе! Вера — пример для многих теннисисток»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» выход 39-летней российской теннисистки Веры Звонаревой в финал женского парного разряда на US Open вместе с Лаурой Зигемунд.

«Это потрясающее! Вера — пример для многих теннисисток, показатель того, как можно сохранить такую физическую форму в 39 лет и играть в финале турнира «Большого шлема». Это большое достижение. Желаю Вере удачи и победы. Это круто. По-другому не скажешь», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Звонарева и Зигемунд уже выигрывали US Open в паре в 2020 году. Тогда они победили американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань (6:4, 6:4).

В воскресенье, 10 сентября Звонарева и Зигемунд встретятся с парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) в финале US Open-2023.