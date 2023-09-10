Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:15

Веснина о Звонаревой в финале US Open в 39 лет: «Потрясающе! Вера — пример для многих теннисисток»

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» выход 39-летней российской теннисистки Веры Звонаревой в финал женского парного разряда на US Open вместе с Лаурой Зигемунд.

«Это потрясающее! Вера — пример для многих теннисисток, показатель того, как можно сохранить такую физическую форму в 39 лет и играть в финале турнира «Большого шлема». Это большое достижение. Желаю Вере удачи и победы. Это круто. По-другому не скажешь», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Звонарева и Зигемунд уже выигрывали US Open в паре в 2020 году. Тогда они победили американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань (6:4, 6:4).

В воскресенье, 10 сентября Звонарева и Зигемунд встретятся с парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) в финале US Open-2023.

Теннис
US Open
Вера Звонарева
Елена Веснина
0
Читайте также
Вячеслав Козлов вспомнил об игре за «Детройт» во второй половине 90-х
Медведев обыграл Алькараса в полуфинале US Open
Евросоюз запретил россиянам въезд с личными автомобилями и смартфонами
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом
Вера Звонарева в финале US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча женских пар
Медведев знает, как побеждать Джоковича. Россиянин готов к финалу US Open
Даниил Медведев — Новак Джокович: время начала и где смотреть трансляцию финала US Open
Веснина назвала причины поражения Соболенко в финале US Open: «Слишком много рисковала и нервничала»
Шарапова отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вера Звонарева в финале US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча женских пар

Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом