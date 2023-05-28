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Веснина — о Хачанове: «Хорошая, трудовая победа не с лучшим теннисом. Главное сейчас найти свою игру»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила победу россиянина Карена Хачанова над Констаном Лестьенном в первом круге «Ролан Гаррос».

«Карен провел очень непростой матч. Первый круг всегда волнительный. Видно было, что Хачанов не в своей тарелке. Соперник играл нестандартно, Карен допустил большое количество невынужденных ошибок. Иногда полезно пройти через такие матчи — когда мало что получается, но за счет уровня и характера проходишь дальше. Хорошая, трудовая победа не с лучшим теннисом, Карен сам это понимает. Главное сейчас найти свою игру и войти в свой ритм. Если у него все будет получаться, он может далеко пойти по сетке. Тем более, мне кажется, он любит играть на грунте», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Следующим соперником Хачанова станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в мировом рейтинге АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-o-volevoi-pobede-khachanova-polezno-proiti-cherez-takie-matchi-malo-chto-poluchaetsya-no-za-schyot-urovnya-i-kharaktera-prokhodish-254606/
Теннис
Roland Garros
Елена Веснина
Карен Хачанов
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