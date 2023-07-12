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Сегодня, 21:27

Веснина о полуфинале Уимблдона: «У Медведева с Алькарасом будет сложный, но красивый матч»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«С Алькарасом будет сложный, но красивый матч. В предыдущей встрече Даня ему проиграл, поэтому, думаю, что в этот раз он по-спортивному будет немного злым, чтобы взять реванш. Все-таки на кону финал Уимблдона. Но четвертьфинал — это потрясающий результат, учитывая, что он совершенно не любил играть траве и постоянно акцентировал на этом внимание. А мне всегда казалось, что трава — его покрытие. Просто нужно время и опыт, чтобы почувствовать себя на этом покрытии и поймать ритм. Да, его не особо любимый Центральный корт, однако он вообще не особо что любит, но все равно выходит и борется», — сказала Веснина «СЭ».

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Елена Веснина
Карлос Алькарас
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