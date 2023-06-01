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Сегодня, 15:25

Веснина считает, что Хачанов и Рублев выйдут в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гарроса» между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Танаси Коккинакисом.

«Коккинакис — очень серьезный соперник. Он обыграл в предыдущем матче Стэна Вавринку, это тоже о многом говорит. Грунт, наверное, не самое любимое покрытие Коккинакиса, потому что у него такой стиль игры. Он старается действовать активно и играть агрессивно, у него также хорошая первая подача. Для Карена, мне кажется, он должен быть удобен по игре своей. Потому что Карен тоже играет в активный и агрессивный теннис. Мне кажется, Хачанов более разносторонний и универсальный игрок. На грунте он должен обыграть Танаси», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Веснина поделилась ожиданиями от матче между Андреем Рублевым и Лоренцо Сонего.

«Сонего — очень крепкий орешек, который может показать невероятный теннис. Я помню, как комментировала матчи Кубка Дэвиса в прошлом году. Я думаю, Андрей настраивается самым серьезным образом. Наверняка, он его знает. Его ждет непростой матч. Но думаю, Андрей должен победить. Он в предыдущем матче показал очень хороший теннис. Сейчас Рублев от матча к матчу набирает форму и играет все более уверенней и надежней», — добавила Веснина.

Хачанов сыграет с Коккинакисом в пятницу 2 июня. Ориентировочное начало — в 12.00 по московскому времени.

Рублев встретится с Лоренцо Сонего в пятницу 2 июня. Ориентировочное начало — в 12.00 по московскому времени.

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Елена Веснина
Карен Хачанов
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