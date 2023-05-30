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Сегодня, 16:46

Веснина: «Победа над Риске придаст Андреевой уверенности. Она на этом матче не остановится»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой в матче первого круга «Ролан Гаррос» над американкой Элисон Риске.

«Хорошая победа, Мирра — молодец. Она уверенно прошла первый раунд, я думаю, у нее самые высокие цели и она сможет пройти еще дальше. На самом деле, я не ожидала, что Мирра отдаст лишь три гейма. Соперницы ее мало знают, но все равно она сейчас на более хорошем ходу, чем ее соперницы. Безусловно, это победа придаст ей уверенности, хотя у нее и так ее много. Она на этом матче не остановится», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции 16-летняя Андреева сыграет с француженкой Диан Парри. Матч пройдет 1 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-pobeda-v-pervom-kruge-rolan-garros-pridast-uverennosti-andreevoi-ona-na-etom-ne-ostanovitsya-255077/
Теннис
Roland Garros
Елена Веснина
Мирра Андреева
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