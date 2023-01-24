Веснина: «Джокович — великий, умный и хитрый теннисист»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open, где встретятся российский теннисист Андрей Рублев и сербский спортсмен Новак Джокович.

«Я хочу, чтобы победил Рублев. Но все знают, что фаворит в этом матче Новак Джокович. У Андрея есть игра, есть чем обыгрывать Джоковича, важно, чтобы стабильно держал свою подачу, у Новака лучший прием в туре. Джокович — великий, умный и хитрый теннисист, который знает Андрея. Новак не хочет провести долгое время на корте, он хочет как можно быстрее закончить матч и не возиться. Он понимает, что не надо растягивать до пяти сетов, потому что у молодого Андрея ситуация будет по-другому складываться, а у него шансов будет поменьше», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Встреча спортсменов состоится 25 января в 11.30 по московскому времени.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.