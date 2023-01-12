Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:59

Веснина считает Касаткину фаворитом матча первого круга Australian Open

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча первого круга Australian Open-2023 между Варварой Грачевой и Дарьей Касаткиной.

«Фаворитом встречи будет Даша Касаткина, потому что она поопытнее и стоит выше в рейтинге. Варвара, конечно же, хорошо себя проявила в последних сезонах. Она пробилась в основную сетку «Большого шлема» из квалификации — это тоже очень почетно. Но я думаю, что все равно первые круги всегда очень нервные, а фаворит — явно Касаткина. Все зависит от того, кто лучше справится с нервами, неизвестно как пойдет», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В основной сетке Australian Open Россию представят 19 теннисистов. Турнир в Мельбурне стартует 16 января.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
0
Читайте также
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Энен: «Джокович — безоговорочный фаворит Australian Open»