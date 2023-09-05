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Сегодня, 16:57

Веснина считает Медведева фаворитом четвертьфинала US Open против Рублева

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» ожиданиями от четвертьфинального матча US Open, в котором встретятся россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев.

«Андрей постоянно выходит в четвертьфиналы турниров «Большого шлема». Это говорит о его профессиональном уровне. Андрей — теннисист топ-уровня, он играет очень стабильно. В четвертьфиналах у него не складывалось, потому что он попадал на опасных именитых соперников. Матч с Даниилом Медведевым будет очередной проверкой.
Для Медведева US Open — особенный турнир, Даниил всегда на нем хорошо играет и побеждает. Поэтому он является фаворитом этого матча. К тому же в противостоянии соотечественников всегда присутствует нервозность и волнение. Поэтому Рублев может прервать череду неудачных четвертьфиналов именно в этом году», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Четвертьфинал US Open между Медведевым и Рублевым пройдет 6 сентября. Игроки 8 раз встречались между собой на корте. На данный момент счет по личным встречам 6-2 в пользу Даниила.

Медведев выигрывал US Open в 2021 году. Лучший результат Рублева — 1/4 финала, он доходил до этой стадии трижды (2017, 2020, 2022).

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Елена Веснина
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