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«Большой шлем»

Сегодня, 12:37

Веснина заявила, что ей очень нравится игра 16-летней Мирры Андреевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мне очень нравится, как играет наша новая звездочка — Мирра Андреева. Потрясающая девчонка! Смотрела ее последний круг квалификации против Камилы Осорио, и такое впечатление, что играет не 16-летняя, а опытная 23-летняя теннисистка. Да, конечно, еще есть детские решения, эмоции. Но все равно она заслуживает уважение своей игрой в таком юном возрасте», — приводи слова Весниной Sport24.

16-летняя россиянка через квалификацию пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», в финале отборочного этапа обыграв колумбийку Камилу Осорио — 7:6 (10:8), 6:4.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-28-vesnina-ochen-nravitsya-kak-igrayet-nasha-novaya-zvezdochka-mirra-andreyeva-potryasayushchaya-devchonka
Теннис
Елена Веснина
Мирра Андреева
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