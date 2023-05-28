Веснина заявила, что ей очень нравится игра 16-летней Мирры Андреевой

Трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мне очень нравится, как играет наша новая звездочка — Мирра Андреева. Потрясающая девчонка! Смотрела ее последний круг квалификации против Камилы Осорио, и такое впечатление, что играет не 16-летняя, а опытная 23-летняя теннисистка. Да, конечно, еще есть детские решения, эмоции. Но все равно она заслуживает уважение своей игрой в таком юном возрасте», — приводи слова Весниной Sport24.

16-летняя россиянка через квалификацию пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», в финале отборочного этапа обыграв колумбийку Камилу Осорио — 7:6 (10:8), 6:4.