Веснина заявила, что Кудерметова и Касаткина могут хорошо сыграть на «Ролан Гаррос»

Трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина выразила мнение, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина могут добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Из наших девушек хорошо могут сыграть Кудерметова и Касаткина. Конечно, хотелось бы, чтобы они в первые свои круги не потратили слишком много сил и прошли более уверенно. У них все для этого есть. У Даши Касаткиной непростая сетка. Но все возможно. Потому что девчонки опытные, имеют победы над грандами. Они могут нас удивить. Мне кажется, в этом году будет сенсация в женской сетке», — приводит слова Весниной Sport24.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова сыграет с представительницей Словакии Анной Каролиной-Шмидловой. Касаткина встретится с немкой Юле Нимайер.