Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:14

Веснина заявила, что выступление Рублева и Хачанова на Australian Open можно оценить на пятерку

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» оценила выступление российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова на Australian Open.

«Оценила бы очень высоко. Оба теннисиста (Рублев и Хачанов) были в четвертьфинале. Карен был в полуфинале. Это великолепный результат, учитывая высокую конкуренцию в мужском теннисе. Надаль не дошел, например. Многие оступились по ходу турнира. А наши ребята уже второй турнир подряд доходят до высоких стадий. Андрей был и в четвертьфинале US Open. И здесь он уступил только Новаку Джоковичу, который, скорее всего, станет победителем Australian Open. Оценить выступление российских теннисов можно на пятерку! А если бы кто-то дошел до финала и выиграл его — поставили бы пять с плюсом», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертьфинале Australian Open Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6, 4:6).

Карен Хачанов закончил свое выступление в полуфинале, где уступил Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Карен Хачанов. Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Хачанов в полуфинале, Рублев в топ-8, ранний вылет Медведева и Надаля
Веснина: «Хачанов заметно прибавил в игре. Полуфинал — это великолепный результат!»
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
Русские девушки произвели фурор в Австралии. В юниорском финале — сразу две «нейтральные теннисистки»
Хачанов на Australian Open заработал 25 миллионов рублей после вычета налогов
Селиваненко: «Хачанов сыграл отличный турнир! Он должен быть доволен»
Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open у мужчин с 2011 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Веснина: «Хачанов заметно прибавил в игре. Полуфинал — это великолепный результат!»