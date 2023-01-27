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«Большой шлем»

Сегодня, 10:40

Селиваненко: «Хачанов сыграл отличный турнир! Он должен быть доволен»

Артем Бухаев
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления россиянина Карена Хачанова на Australian Open-2023.

27 января 26-летний спортсмен проиграл греку Стефаносу Циципасу ( 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6) в 1/2 финала турнира.

«Карен сыграл отличный турнир! Он играет на таком уровне, где каждый может обыграть каждого. Все зависит от множества мельчайших нюансов. Провел очередной полуфинал «Большого шлема», Карен имеет подобный опыт. Он должен быть доволен», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Циципас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Карен Хачанов&nbsp;&mdash; Стефанос Циципас: матч 1/2 финала Australian Open. Хачанов — Циципас: кто выйдет в финал Australian Open? Онлайн-трансляция матча
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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