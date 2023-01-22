Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:08

Селиваненко: «Хачанов является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся в четвертьфинале»

Селиваненко оценил выступление Хачанова на Australian Open
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

В 1/8 финала Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Карен является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся на этой стадии. Можно сказать, что большинство может считать себя фаворитами. Учитываем, что несколько сильных игроков уже завершили свое выступление на Australian Open — претендентов на победу много», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).

Australian Open
Карен Хачанов
2
0
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Циципас — о матче с Синнером: «Мне кажется, что я провел целую вечность на этом корте»
Циципас за четыре часа победил Синнера и вышел в четвертьфинал Australian Open
Селиваненко: «У Хачанова есть опыт побед на больших турнирах. Четвертьфинал — отличное достижение»
Australian Open, 1/8 финала: Хачанов обыграл Нисиоку, Рыбакина победила Свентек и другие матчи
Тарпищев: «Медведев выступает неудачно? Мне кажется, он играет лучше, чем играл до этого»
Чесноков: «Хачанов прошел Нисиоку пешком, уровень сейчас у него космический»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Australian Open, 1/8 финала: Хачанов обыграл Нисиоку, Рыбакина победила Свентек и другие матчи

Селиваненко: «У Хачанова есть опыт побед на больших турнирах. Четвертьфинал — отличное достижение»