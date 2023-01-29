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Сегодня, 15:09

Селиваненко — о победе Джоковича на Australian Open: «Он показал чемпионский теннис»

В ФТР отреагировали на победу Джоковича в финале Australian Open над Циципасом
Микеле Антонов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу серба Новака Джоковича в финале Australian Open над греком Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Новак доминировал по ходу всего матча, показав чемпионский теннис и вернув себе первую строчку мировой классификации. Гонка за рекордами продолжается», — сказал Селиваненко «СЭ».

Финальный матч длился 2 часа 59 минут. Серб выиграл турнир в Австралии в 10-й раз в карьере.

Новак Джокович
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