В ФТР отреагировали на победу Джоковича в финале Australian Open над Циципасом

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу серба Новака Джоковича в финале Australian Open над греком Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Новак доминировал по ходу всего матча, показав чемпионский теннис и вернув себе первую строчку мировой классификации. Гонка за рекордами продолжается», — сказал Селиваненко «СЭ».

Финальный матч длился 2 часа 59 минут. Серб выиграл турнир в Австралии в 10-й раз в карьере.