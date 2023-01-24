Вице-президент ФТР оценил выступление Хачанова на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open-2023.

«Карен показывает стабильную игру, он на подъеме. Во всех матчах на Открытом чемпионате Австралии, включая сегодняшний, он действовал с максимальной степенью концентрации и использовал все свои сильные стороны. На турнирах «Большого шлема» даже попадание в восьмёрку сильнейших — уже значительный успех. Поэтому считаю, что второй подряд выход в полуфинал турнира этой серии — серьезное достижение Хачанова, и оно говорит о многом», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале Хачанов обыграл 31-ю ракетку мира Себастьяна Корду из США. В полуфинале россиянин встретится с победителем встречи между Стефаносом Циципасом и Иржи Легечкой.