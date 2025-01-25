Янчук — о поражении Соболенко в финале Australian Open: «Арина провела матч на троечку. Она играла против себя»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение Арины Соболенко в финале Australian Open от Мэдисон Кис (3:6, 6:2, 5:7).

«С одной стороны, в какой-то мере результат неожиданный. Но с другой, Соболенко верна себе — она часто играет наравне с более слабыми соперницами. Сегодня Арина провела матч на троечку, даже не на четверку или пятерку. Получилось так, потому что она играла против себя, а затем уже с соперницей. Арина не могла справиться с нервами, но стоит сказать, что такое с ней уже случалось. Иногда она, когда не может совладать с эмоциями, начинает совершать невынужденные ошибки и проигрывает, что сегодня и произошло. Мэдисон же сыграла более четко, осмысленно и стабильно, засчет чего она и победила сегодня и впервые стала чемпионкой в Австралии», — сказал Янчук «СЭ».

Соболенко не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах. Для Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема» в карьере.

Денис Сафронов