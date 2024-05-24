Янчук: «Я бы сказал, что в игре Хачанова не хватает разнообразия»

Заслуженный тренер Виктор Янчук перед Roland Garros отметил, что в игре российского теннисиста Карена Хачанова не хватает разнообразия.

«В последнее время Хачанов подтянулся к лидирующей группе теннисистов в туре, но пока все-таки он в нее не вошел. Карен может в отдельно взятых матчах показывать очень высокий уровень игры, но думаю на турнирах «Большого шлема» Хачанов будет нацеливаться на попадание в четвертьфинал, это будет уже хорошим результатом для него.

А высшая ступень, до которой Карен сейчас может дотянуться на предстоящем «Ролан Гаррос» при удачно стечении обстоятельств — это полуфинал. Побеждать на «шлемах» Хачанов пока не готов. Нужно еще будет посмотреть на сетку турнира, в этом плане тоже должно повезти. В целом Хачанов теннисист универсальный, играющий на любом покрытии. Будучи в хорошей форме он может играть на равных с самыми сильными теннисистами.

У Карена хорошие ударные возможности, подача и удар справа у него в полном порядке. Хачанов уверенно играет на задней линии по отскочившему мячу. Но я бы сказал, что в его игре не хватает разнообразия. По классу и уровню мастерства он немного уступает звездам, тому же Синнеру, Алькарасу и Медведеву", — цитирует Legalbet Янчука.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Жеребьевка основной сетки соревнований состоится 23 мая.