Янчук: «Синнер добился значительного прогресса в игре»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что итальянец Янник Синнер заслуженно станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос».

«Рано или поздно это должно было произойти. Синнер в последнее время играл сильнее всех, выигрывал крупные турниры. Он добился значительного прогресса в игре, владеет всеми приемами, поэтому он заслуженно займет первую строчку в мире. Я думаю, он один из главных претендентов на победу во Франции», — цитирует ТАСС Янчука.

22-летний Синнер станет первым итальянцем, возглавившим рейтинг ATP.