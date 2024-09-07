Янчук: «На US Open никто из россиян не прыгнул выше головы, но особо и провалов не было»

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук считает, что российские теннисисты на US Open не провалились, но и не выступили выше своих возможностей.

«В целом нормальное выступление. Две девушки дошли до четвертого круга, это неплохо, но уступили объективно более сильным соперницам. Наверное, мы ждали большего от Мирры Андреевой, но ей еще есть куда расти. У мужчин Медведев дошел до четвертьфинала, но уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру, причем играл хорошо.

Мог далеко пройти Андрей Рублев, но где-то занервничал, где-то соперник переиграл, и он остановился в четвертом круге. Никто не прыгнул выше головы, но особо и провалов не было», — цитирует ТАСС Янчука.