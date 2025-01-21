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«Большой шлем»

21 января, 23:55

Янчук: «Российские теннисисты наиграли в Австралии на «троечку», слабовато выступили»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление отечественных теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

«Наши ребята выступили на «троечку», для начала сезона слабовато. Видимо, не попали в форму, подошли не в лучших кондициях. Мужчины выступили явно ниже своих возможностей, они выше классом, чем показанный ими результат. Думаю, в будущем они выступят удачнее и еще заявят о себе. О девушках ничего особо не скажешь, никто не выстрелил, но все еще впереди. Обойма большая — есть как молодые и перспективные, так и опытные. Не одна покажет себя, так другая или третья», — сказал Янчук «ВсеПроСпорт».

Среди участников одиночных соревнований не осталось ни одного россиянина. Дальше всех прошла Анастасия Павлюченкова, проигравшая в четвертьфинале Арине Соболенко.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Виктор Янчук
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