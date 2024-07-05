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Сегодня, 13:29

Янчук: «Рублев способен обыграть любого соперника, если ему удается справиться с самим собой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от игры российского теннисиста Андрея Рублева.

«Где-то не везет Рублеву в последнее время. Так еще и проблемы со здоровьем у него вроде как имели место быть на недавних турнирах. Ему приходилось с недомоганием играть. В теннисе многого не нужно: чуть-чуть потерял форму, немного выбился из ритма и уже становится крайне трудно конкурировать на высоком уровне.

Рублев — большой мастер. По своей игре он способен обыграть абсолютно любого соперника в туре. Но только если ему удается справиться с самим собой. Андрей много энергии тратит на то, чтобы привести себя в порядок во время матча, вернуть себе концентрацию и терпение», — приводит слова Янчука Legalbet.

2 июля Рублев в первом круге Уимблдона проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье, который занимает 122-е место в рейтинге АТР, со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Источник: Legalbet
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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