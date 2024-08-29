Азаренко победила Бюрель во втором круге US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она выиграла у француженки Клары Бюрель — 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Азаренко будет Ван Яфань из Китая.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 27) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:2