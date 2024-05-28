Азаренко обыграла Подороску на старте «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:1, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Азаренко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных. На счету Подороски два эйса, одна двойная и ни одного реализованного брйка из двух.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0

Следующий соперник

Мирра Андреева (Россия)