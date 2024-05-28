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Сегодня, 22:18

Азаренко обыграла Подороску на старте «Ролан Гаррос»

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:1, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Азаренко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных. На счету Подороски два эйса, одна двойная и ни одного реализованного брйка из двух.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0

Следующий соперник
Мирра Андреева (Россия)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Ролан Гаррос
Виктория Азаренко
Мирра Андреева
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