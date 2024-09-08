Азаренко поздравила Соболенко: «Лучшая теннисистка в мире в этом году»

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко поздравила соотечественницу белоруску Арину Соболенко с победой на US Open.

В финале вторая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах — 7:5, 7:5.

«Мои поздравления! Лучшая теннисистка мира в этом сезоне. Также здорово увидеть в финале Джессику Пегулу. Самая скромная личность и крутая спортсменка. Все еще впереди, Джесс», — написала Азаренко в соцсети.

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 турнира «Большого шлема».