Виландер считает Алькараса главным претендентом на победу на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер рассказал, кого считает основным фаворитом Уимблдона-2024.

«Я думаю, что Карлос [Алькарас] — фаворит Уимблдона. Алькарас уже доказал себе, другим игрокам и всему миру, что он может это сделать», — сказал Виландер, имея в виду прошлогодний финал против Новака Джоковича.

В пятницу, 28 июня, в Великобритании прошла жеребьевка основной сетки Уимблдона. Испанец Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.