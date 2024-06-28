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Сегодня, 17:59

Виландер считает Алькараса главным претендентом на победу на Уимблдоне

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер рассказал, кого считает основным фаворитом Уимблдона-2024.

«Я думаю, что Карлос [Алькарас] — фаворит Уимблдона. Алькарас уже доказал себе, другим игрокам и всему миру, что он может это сделать», — сказал Виландер, имея в виду прошлогодний финал против Новака Джоковича.

В пятницу, 28 июня, в Великобритании прошла жеребьевка основной сетки Уимблдона. Испанец Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/145981/wilander-crowns-alcaraz-and-snubs-sinner-carlos-is-the-favorite-at-wimbledon-/
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
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