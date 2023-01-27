Виландер считает, что Циципас станет лучшим соперником Джоковича на Australian Open-2023

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе в преддверии финала Открытого чемпионата Австралии.

«Прошлый год у Стефаноса Циципаса был не очень удачным, но он все равно занял третье место в рейтинге ATP. Сейчас он выглядит совершенно другим парнем. Он лучше играет, лучше подает, и у него просто фантастический настрой. Для Стефаноса участие в этом матче означает, что прошлый год был лучше, чем многие думали. Стефанос движется в правильном направлении, и, безусловно, это лучший соперник, с которым Джокович столкнется на этом Открытом чемпионате Австралии», — приводит Sportskeeda слова Виландера.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Циципасом и Джоковичем пройдет 29 января в 11.30 по московскому времени.