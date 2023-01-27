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«Большой шлем»

Сегодня, 18:09

Виландер считает, что Циципас станет лучшим соперником Джоковича на Australian Open-2023

Алина Савинова
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе в преддверии финала Открытого чемпионата Австралии.

«Прошлый год у Стефаноса Циципаса был не очень удачным, но он все равно занял третье место в рейтинге ATP. Сейчас он выглядит совершенно другим парнем. Он лучше играет, лучше подает, и у него просто фантастический настрой. Для Стефаноса участие в этом матче означает, что прошлый год был лучше, чем многие думали. Стефанос движется в правильном направлении, и, безусловно, это лучший соперник, с которым Джокович столкнется на этом Открытом чемпионате Австралии», — приводит Sportskeeda слова Виландера.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Циципасом и Джоковичем пройдет 29 января в 11.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-stefanos-tsitsipas-will-novak-djokovic-s-best-opponent-australian-open-2023-says-mats-wilander?key1=newsnowltennis
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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