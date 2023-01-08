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«Большой шлем»

Сегодня, 23:13

Виландер уверен, что у Надаля есть шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии

Алина Савинова
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и эксперт Матс Виландер оценил шансы испанского теннисиста Рафаэля Надаля на Australian Open-2023.

«Ему просто нужно добраться туда здоровым. Он будет играть как зверь, и я уверен, что он покажет свой лучший теннис. У него есть большие шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии, как и Открытый чемпионат Франции.

Он выиграл все крупные турниры дважды или более, это очень важно. В этом он отличается от великого Роджера Федерера, который выиграл только один Открытый чемпионат Франции. Так что Рафа теперь знает, как побеждать на самых разных площадках", — сказал Виландер.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/mats-wilander-predicts-rafael-nadal-to-do-great-at-australian-open
Теннис
Рафаэль Надаль
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