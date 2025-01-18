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Сегодня, 04:11

Яковенко: «Фонсека и Тьен показывают великолепный теннис на уровне мировой двадцатки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России Виталий Яковенко прокомментировал игру молодых теннисистов на Australian Open-2025.

«Фонсека, хоть и уступил во втором круге AO-2025, выглядел очень достойно. С тем же Тьеном они играли в финале молодежного Итогового турнира. Эти теннисисты показывают великолепный теннис на уровне мировой двадцатки. Поэтому здесь рейтинг не имеет никакого значения», — цитирует Vprognoze.ru Яковенко.

18-летний Жоао Фонсека во втором круге Australian Open-2025 проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, а 19-летний Лернер Тьен обыграл Даниила Медведева и вышел в третий круг AO-2025.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/12245079-yakovenko-o-molodyh-tennisistah-na-ao-2025-pokazyvayut-velikolepnuyu-igru-na-urovne-mirovoj-dvadcatki.html
Теннис
Australian Open
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