Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сыграет с американкой Мэдисон Кис в матче четвертьфинала турнира US Open-2023 в ночь на четверг, 7 сентября. Их встреча пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию игры Открытого чемпионата США Вондроушова — Кис можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния US Open-2023.

24-летняя Вондроушова является девятой ракеткой мира. В 1/8 финала турнира «Большого шлема» чешка победила американку Пейтон Стирнс (7:6, 3:6, 2:6). 27-летняя Кис располагается на 17-й строчке. Американка обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:1, 6:3) в четвертом круге US Open.

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