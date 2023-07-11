Вондроушова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 17:27
Чешка Маркета Вондроушова обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 2:6, 6:4. Матч длился 1 час 58 минут.
Вондроушова в третьем сете выиграла 5 геймов подряд.
В полуфинале она сыграет с победительницей матча Ига Свентек — Элина Свитолина.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 4) — 6:4, 2:6, 6:4