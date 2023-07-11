Вондроушова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

Чешка Маркета Вондроушова обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 2:6, 6:4. Матч длился 1 час 58 минут.

Вондроушова в третьем сете выиграла 5 геймов подряд.

В полуфинале она сыграет с победительницей матча Ига Свентек — Элина Свитолина.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 4) — 6:4, 2:6, 6:4