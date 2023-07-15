Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:28

Вондроушова обыграла Жабер в финале Уимблдона-2023

Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема»
Ана Горшкова
Корреспондент
Маркета Вондроушова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.

42-я ракетка мира Вондроушова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету 6-й ракетки мира Жабер 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

24-летняя Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». С понедельника она станет десятой ракеткой мира. Также Маркета — первая «несеянная» теннисистка в Открытой эре, выигравшая Уимблдон.

28-летняя Жабер второй год подряд не смогла одержать победу в финале Уимблдона. В 2022 году она проиграла Елене Рыбакиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:4, 6:4

Теннис
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
21
78
Читайте также
Паралимпийский прыгун превзошел чемпиона мира. Шок в легкой атлетике
Алекс Гальченюк обвиняется в нападении, сопротивлении аресту и аварии
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной
Девушка погибла после нападения медведя в Магадане
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы о турнире «Большого шлема»
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
Вондроушова: «После всего, что мне пришлось пережить, удивительно, что я держу этот трофей»
Жабер — о финале Уимблдона-2023: «Это самое болезненное поражение в моей карьере»
Вондроушова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей Уимблдон
Корнеева не смогла стать самой титулованной юниоркой в истории. Но шансы еще есть
Виландер: «Джокович играет лучше, чем когда-либо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что юниоры радуют всех любителей тенниса в России своими результатами

Вондроушова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей Уимблдон