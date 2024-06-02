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Сегодня, 13:55

Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и сыграет со Свентек

Виктория Кравченко
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Ольгу Данилович из Сербии в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В следующем круге Вондроушова сыграет с полькой Игой Свентек, которая ранее разгромила россиянку Анастасию Потапову — 6:0, 6:0.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Маркета Вондроушова
0
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