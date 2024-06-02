Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и сыграет со Свентек

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Ольгу Данилович из Сербии в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В следующем круге Вондроушова сыграет с полькой Игой Свентек, которая ранее разгромила россиянку Анастасию Потапову — 6:0, 6:0. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Четвертый круг Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:4, 6:2