Хаддад Майя обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал US Open

Сегодня, 00:29
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в 1/8 финала US Open обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:2, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 28-летней бразильянки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В четвертьфинале турнира Хаддад Майя встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:2, 3:6, 6:3