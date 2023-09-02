Потопова в паре с Маттек-Сэндз проиграла во втором круге US Open

Россиянка Анастасия Потопова в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндз потерпела поражение во втором круге турнира US Open. В трех сетах они уступили Си Сувэй и Ван Синьюй. Следующими соперницами тайско-китайской пары будут победители матча Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 8) — Бетани Маттек-Сэндз/Анастасия Потапова (США/Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5