Потопова в паре с Маттек-Сэндз проиграла во втором круге US Open

Сегодня, 00:37
Россиянка Анастасия Потопова в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндз потерпела поражение во втором круге турнира US Open. В трех сетах они уступили Си Сувэй и Ван Синьюй.
Следующими соперницами тайско-китайской пары будут победители матча Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 8) — Бетани Маттек-Сэндз/Анастасия Потапова (США/Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5