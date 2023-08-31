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«Большой шлем»

Сегодня, 06:30

Возняцки обыграла Квитову во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Каролин Возняцки.
Фото Reuters
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Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла Петру Квитову из Чехии — 7:5, 7:6 (7:5). Следующей соперницей датчанки будет американка Дженнифер Брэди, которая победила Магду Линетт из Польши.

Также победы во втором круге одержали Бернарда Пера из США и Елена Рыбакина из Кахастана.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 7:5, 7:6 (7:5)

Бернарда Пера (США) — Ван Сиюй (Китай) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия) — 0:0 отказ 2-го игрока

Дженнифер Брэди (США) — Магда Линетт (Польша, 24) — 6:1, 2:6, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Дженнифер Брэди
Елена Рыбакина
Каролин Возняцки
Петра Квитова
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