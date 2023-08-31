Возняцки обыграла Квитову во втором круге US Open

Сегодня, 06:30
Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла Петру Квитову из Чехии — 7:5, 7:6 (7:5). Следующей соперницей датчанки будет американка Дженнифер Брэди, которая победила Магду Линетт из Польши.
Также победы во втором круге одержали Бернарда Пера из США и Елена Рыбакина из Кахастана.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 7:5, 7:6 (7:5)
Бернарда Пера (США) — Ван Сиюй (Китай) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия) — 0:0 отказ 2-го игрока
Дженнифер Брэди (США) — Магда Линетт (Польша, 24) — 6:1, 2:6, 6:2