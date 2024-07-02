Возняцки победила Паркс за 54 минуты и вышла во второй круг Уимблдона

Датская теннисистка Каролин Возняцки в первом круге Уимблдона обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 54 минуты. На счету 33-летней датчанки 2 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. Во втором круге Возняцки встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Каролин Возняцки (Дания, WC) — Алисия Паркс (США, Q) — 6:2, 6:0 Дарья Снигур (Украина, Q) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:0 Далма Галфи (Венгрия, Q) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:2 Робин Монтгомери (США, Q) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:4 Юлия Путинцева (Казахстан) — Ангелик Кербер (Германия, WC) — 7:5, 6:3