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Сегодня, 13:44

Возняцки получила wild card для участия в Australian Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датская теннисистка Каролина Возняцки получила wild card от организаторов Australian Open, сообщает журналист Михал Самульский.

Помимо 33-летней датчанки приглашения получили шесть австралийских спортсменов: Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тэйла Престон, Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон.

Возняцки последний раз выходила на корт 3 сентября 2023 года в четвертом круге US Open. Тогда она проиграла американке Коко Гауфф со счетом 3:6, 6:3, 1:6.

Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Теннис
Australian Open
Каролин Возняцки
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