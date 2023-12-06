Возняцки получила wild card для участия в Australian Open-2024

Датская теннисистка Каролина Возняцки получила wild card от организаторов Australian Open, сообщает журналист Михал Самульский.

Помимо 33-летней датчанки приглашения получили шесть австралийских спортсменов: Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тэйла Престон, Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон.

Возняцки последний раз выходила на корт 3 сентября 2023 года в четвертом круге US Open. Тогда она проиграла американке Коко Гауфф со счетом 3:6, 6:3, 1:6.

Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.