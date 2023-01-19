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«Большой шлем»

Сегодня, 13:47

Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP.

Вторая и третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд выбыли во втором круге Australian Open-2023. Надаль 18 января проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7), Рууд 19 января — Дженсону Бруксби (3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.

Таким образом, впервые с 2002 года в третьем круге турнира в Мельбурне не будет никого из топ-3 ATP. В 2002 лидер рейтинга Ллейтон Хьюитт и вторая ракетка мира Густаво Куэртен выбыли в первом круге, а третья ракетка Андре Агасси не участвовал в Australian Open.

Источник: Twitter
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
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