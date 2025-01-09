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Сегодня, 11:29

Впервые с 2015 года в сетку «Большого шлема» из квалификации вышли три тинейджера

Алина Савинова
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В основную сетку мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии-2025 через квалификацию вышли три тинейджера.

Этими спортсменами стали 18-летний бразилец Жоао Фонсека и 19-летние испанец Мартин Ландалус и американец Ленер Тин.

Как сообщает пресс-служба Australian Open, впервые с 2015 года столько молодых игроков прошли квалификационный отбор в турнире «Большого шлема». В 2015-м на US Open в основную сетку попали четыре юных теннисиста: немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублев, американец Томми Пол и швед Элиас Имер.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. В 2025 году матчи основной сетки «мейджора» в Мельбурне пройдут с 12 по 26 января.

Australian Open 2025: расписание и результаты матчей, сетка турнира у мужчин и женщин, онлайн-трансляции игровых дней, новости и обзоры — в нашем разделе о турнире «Большого шлема».

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