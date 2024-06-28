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Сегодня, 18:49

Все теннисисты из России подписали декларации о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Алина Савинова
Российский теннисист Даниил Медведев на Уимблдоне.
Фото Global Look Press
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Все российские и белорусские теннисисты, которые заявлены на Уимблдон, подписали декларации о нейтралитете.

«Никто из теннисистов не отказался — все российские и белорусские игроки подписали декларации о нейтралитете, чтобы выступить в турнире», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы турнира.

Даниил Медведев, Мирра Андреева. 26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном. О чем там говорится?

23 июня стало известно, что для участия в Уимблдоне россияне вновь должны подписать декларации о нейтралитете. Спортсмены подписывали аналогичные документы и в 2023 году. Позже сообщалось, что болельщикам будет запрещено проносить российские флаги на матчи турнира.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
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